Coronavirus, Conte: "Preparati a questa evenienza, misure saranno severe"

Coronavirus, Borrelli (Protezione Civile): "Terza vittima in Italia, 152 contagiati"

(Agenzia Vista) Roma, 23 febbraio 2020 Coronavirus, Borrelli (Protezione Civile): "Terza vittima in Italia, 152 contagiati" "Terza vittima in Italia a Cremona, 152 contagiati". Così il capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli nel bollettino dalla sede operativa per aggiornare sugli ultimi dati relativi al contagio da coronavirus in Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...