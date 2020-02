(Agenzia Vista) Milano, 21 febbraio 2020 Coronavirus, Gallera: "A Codogno, Castiglione d'Adda e Casalpusterlengo non si esca di casa" La conferenza stampa della Regione Lombardia con il Governatore Attilio Fontana e l'assessore al Welfare Giulio Gallera per fare il punto sulla situazione di Codogno, Castiglione d'Adda e Casalpusterlengo, messi in isolamento per evitare il propagarsi del coronavirus. In Lombardia sono stati trovati 6 casi positivi, incluso il 38enne che avrebbe contratto il virus da un amico rientrato dalla Cina che però non aveva presentato sintomi. Fonte: Facebook/Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev