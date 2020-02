(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2020 Conte pronti a lanciare cura da cavallo per l'Italia, ci lavorino tutti "Non mi interessano i titoli di giornale, io ora mi prenderò qualche giorno per poi lanciare una cura da cavallo per il sistema Italia. Siamo in emergenza, e dobbiamo tutti lavorare, ciascuno chiaramente per le responsabilità che si assume in base al ruolo che ha". Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte lasciando il Senato al termine delle comunicazioni in vista del Consiglio Europeo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev