(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2020 Gualtieri: “Sono stato mesi chiuso al Mef a far quadrare conti, ora sono tra la gente” Il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha partecipato all’incontro “A sinistra per cambiare l’Italia”, a via Zabaglia a Roma, dove ha proseguito la sua campagna per le elezioni suppletive di Roma Centro. “Sono stato mesi chiuso al Mef a far quadrare conti, ora sono tra la gente” così ha dichiarato il ministro durante la conferenza Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev