(Agenzia Vista) Roma, 12 febbraio 2020 Salvini: "Processo non è passeggiata, l'ho fatto per gli italiani e per i miei figli" SOTTOTITOLI Caso Gregoretti, il dibattito al Senato sul processo a Salvini. Il leader leghista: "Difendere i confini era mio dovere" Fonte Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it