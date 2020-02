(Agenzia Vista) Roma, 12 febbraio 2020 Salvini: "A sinistra cercano di eliminare gli avversari per via giudiziaria, io mai lo farò" "A sinistra cercano di eliminare gli avversari per via giudiziaria, io mai lo farò". Così il Senatore e leader della Lega Matteo Salvini, intervenuto nella sala stampa del Senato il giorno del voto sull'autorizzazione a procedere nei suoi confronti in merito al caso Gregoretti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it