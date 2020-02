(Agenzia Vista) Strasburgo, 12 febbraio 2020 Elezioni regionali, Tajani: "C'era accordo per Puglia a FdI e Campania a FI, patti vanno rispettati" "C’era un accordo generale in cui la Puglia doveva avere una guida di FdI e la Campania era a guida di FI, altre regioni come la Toscana dovevano essere a guida della Lega. I patti vanno mantenuti."Così il vicepresidente di Forza Italia ed eurodeputato, Antonio Tajani, rispondendo alle domande dei giornalisti al Parlamento europeo a Strasburgo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev