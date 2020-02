(Agenzia Vista) Strasburgo, 12 febbraio 2020 Elezioni regionali, Tajani: "Per noi Campania è priorità, non rinunceremo a candidatura Caldoro" "Per noi la Campania rappresenta una priorità. Abbiamo dimostrato con il risultato elettorale in Calabria qual è la forza del nostro movimento politico nel Sud del Paese, anche per i sondaggi oggi Forza Italia è il primo partito del centrodestra. Ci sono degli accordi pregressi, vanno rispettati. Noi non intendiamo affatto cedere la candidatura a presidente della Regione Campania. Il comitato di presidenza ha ratificato quella che era stata l’idea di Berlusconi di chiedere a Caldoro di candidarsi” Così il vicepresidente di Forza Italia ed eurodeputato, Antonio Tajani, rispondendo alle domande dei giornalisti al Parlamento europeo a Strasburgo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev