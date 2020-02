(Agenzia Vista) Pordenone, 12 febbraio 2020 Truffa del canile, 400 animali sottratti all'adozione La Polizia di Stato di Pordenone ha eseguito un Decreto di Ispezione Locale presso la sede legale di un canile e del reparto ricovero e custodia permanente dello stesso canile e indagato la proprietaria, una 70enne, per i reati di truffa ai danni dello stato e peculato. Le indagini dei poliziotti della squadra mobile hanno consentito di riscontrare una serie di comportamenti illeciti che hanno permesso di sfruttare gli animali d’affezione per garantirsi continuativamente per un lungo periodo introiti illeciti in danno dei 58 Comuni convenzionati tra Friuli Venezia Giulia e Veneto (48 in provincia di Pordenone e 10 in provincia di Udine e Venezia), in forza della vigente Legge Regionale in materia di affido, emergendo chiari e precisi elementi indizianti in merito alla consumazione di truffe sistematiche ai danni dei citati Enti Locali, concernenti le spese per il mantenimento degli animali in canile. Fonte: Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev