(Agenzia Vista) Strasburgo, 11 febbraio 2020 Brexit, Barnier: "Senza accordo entro fine anno tornano dazi per e quote per Gran Bretagna" "Senza accordo entro fine anno tornano dazi per e quote per Gran Bretagna". Così il capo negoziatore per la Brexit dell'Unione europea, Michel Barnier, parlando al Parlamento Europeo. Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev