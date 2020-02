Bit Milano 2020, Nicoletti (Dir.Apt Basilicata): "Portiamo qui i nostri valori"

(Agenzia Vista) Milano, 11 febbraio 2020 Bit Milano, Nicoletti (Dir.Apt Basilicata): "Portiamo qui i nostri valori" Si è aperto il BitMilano 2020 apre con la sua 40° edizione della fiera del mercato turistico. La Regione Basilicata ha partecipato con il proprio stand mostrandosi al pubblico di settore con nuove idee e curiosità, come la presentazione della nuova campagna video per il mercato internazionale dal titolo “Ten good reasons to come to Basilicata”. Da Matera 2019 al futuro, la Basilicata turistica ha portato al Bit la propria offerta, a partire dall’esperienza della Capitale Europea della Cultura. La “lezione di Matera” ha introdotto nuove parole chiave nella programmazione e nella gestione della destinazione turistica regionale. Innovazione, collaborazione, protagonismo del settore imprenditoriale, sono alcuni degli elementi che caratterizzano l’offerta lucana nel 2020. _Courtesy TRM Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev