(Agenzia Vista) Strasburgo, 10 febbraio 2020 Coronavirus, Tajani: "Niente panico, aumentare i controlli. Collaboriamo con Speranza" "Non bisogna creare panico ma bisogna fare tutto ciò che è necessario perché non ci sia panico, quindi aumentare i controlli. Noi vogliamo, anche come PPE” “lavorare per un coordinamento a livello du Unione” europea “in modo che ci siano misure uguali dappertutto.“ "Io mi sono confrontato anche oggi pomeriggio col ministro Speranza perchè a me interessa sapere quale sarà la posizione dell'Italia al consiglio e l'ho informato sulle iniziative che stiamo adottando qui al Parlamento europeo." Così il numero due di Forza Italia ed eurodeputato Antonio Tajani riguardo all’emergenza Coronavirus. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev