(Agenzia Vista) Sanremo, 06 febbraio 2020 Classifica Sanremo, Eugenio in Via Di Gioia: "Giuria demoscopica non ha capito alcuni concorrenti" "Giuria demoscopica non ha capito alcuni concorrenti". Così i componenti del gruppo Eugenio in Via Di Gioia, intervenuti a margine di una loro iniziativa per le strade di Sanremo durante la quale hanno suonato tra la gente con Luca Barbarossa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it