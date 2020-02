(Agenzia Vista) Roma, 06 febbraio 2020 Reddito cittadinanza, Conte: "Impegno per implementarlo e migliorarlo" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in Aula al Senato per il question time: “Come risulta anche dalle evidenze internazionali riferite all’introduzione di misure analoghe, la valutazione di una misura complessa quale il Reddito di Cittadinanza, che richiede, proprio in riferimento alla componente di attivazione sociale e lavorativa, il rafforzamento dei relativi servizi, non può essere effettuata a meno di un anno dalla sua entrata in vigore, in quanto richiede un tempo congruo per poterne valutare con completezza l’efficacia. Resta fermo, in ogni caso, l’impegno del governo a implementare il Reddito di cittadinanza, al fine di migliorarne la capacità di contrasto alla povertà e di incentivare il reinserimento socio-economico, nell’ambito della definizione dell’Agenda 2020-2023”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev