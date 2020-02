Coronavirus, Spallanzani: "Condizione cittadini cinesi stazionarie"

(Agenzia Vista) Roma, 05 febbraio 2020 05-02-20 Coronavirus, Spallanzani: “Le condizioni cittadini cinesi positivi a virus sono stazionarie” “I due cittadini cinesi risultati positivi al Coronavirus si trovano in condizioni cliniche stazionarie e si trovano sotto costante osservazione. Ad oggi sono stati dimessi 27 pazienti risultati negativi al test per la ricerca del nuovo virus. Sono in corso dei test su quattro casi sospetti ricoverati presso la nostra struttura”, queste le parole di Luisa Marchioni, vicedirettore dell’unità operativa di terapia intensiva dello Spallanzani, durante una conferenza tenutasi all’istituto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it