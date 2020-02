(Agenzia Vista) Roma, 03 February 2020 Coronavirus, ecco le info utili su contagio e trasmissione della malattia Il Coronavirus 2019-nCoV fa parte di un nuovo ceppo di virus mai identificato nell'uomo. Al momento i contagiati sono circa 17000 e i morti 361. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato la malattia come emergenza sanitaria internazionale e il in Italia è stato disposto lo stato di emergenza per sei mesi dal Governo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev