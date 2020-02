(Agenzia Vista) Sanremo, 03 febbraio 2020 Sanremo 2020, le immagini della sala stampa: fiori in vasi a forma di bottiglietta su tutti i tavoli Tutto pronto a Sanremo per l'inizio dell'edizione 2020 del Festival, condotto quest'anno da Amadeus. Nella sala stampa del Teatro Ariston, diventata celebre nella precedente edizione per il successo ottenuto tra i giornalisti dalla canzone 'Soldi' di Mahmood che poi ha vinto, su ogni tavolo messo a disposizione della stampa ci sono diversi vasi a forma di bottiglietta contenenti fiori. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it