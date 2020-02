(Agenzia Vista) Roma, 02 febbraio 2020 Prescrizione, Renzi a Bonafede voteremo no, fermati perche' cosi' non hai i numeri "Noi siamo un partito palindromo: diamo una mano al governo e ci accusano di fare polemica. In ogni modo, non vogliamo fare correnti. Se qualcuno vuole farne, può tornare nel PD" così il leader di Italia Viva Matteo Renzi chiudendo l'assemblea a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev