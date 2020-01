Regionali Puglia, Boccia: "Appello a Renzi e Calenda, chi non sostiene Emiliano aiuta la destra"

(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2020 Puglia, Boccia appello a Renzi e Calenda chi non sostiene Emiliano aiuta la destra "Faccio un appello a Renzi e Calenda a restare nel campo del centro-sinistra. Sostenere Emiliano significa credere in un campo largo di centro-sinistra. Fuori da questo perimetro c'è solo la destra. Emiliano va giudicato per come ha governato in Puglia e la Regione è cresciuta molto, più della media del Mezzogiorno. La valutazione del lavoro è eccellente. Chi non lo aiuta, aiuta la destra". Così il Ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia, ai microfoni dell'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev