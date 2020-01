(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2020 Dimissioni Di Maio, Boccia per Governo non cambia nullo, patto PD-M5s solido "Per il Governo non cambia nulla. Il travaglio interno al Movimento 5 Stelle va rispettato. Sono momenti che succedono all'interno di una grande forza politica. Auguro a Luigi Di Maio di continuare a battersi per le sue idee. Per noi restano alleati leali e vedremo come si organizzeranno. Il patto politico tra PD e Movimento 5 Stelle è molto solido". Così il Ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia, in un'intervista rilasciata all'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev