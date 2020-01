Dimissioni Di Maio, Bellanova: "Problema del M5s, non influirà sul Governo"

SCI

Curtoni, Bassino e Brignone super, le azzurre dominano la discesa in Bulgaria

Grande Italia in Bulgaria. L'Italsci femminile ha fatto tombola. Sulle nevi di Bansko in Bulgaria il podio della discesa libera è tutto azzurro: Elena Curtoni ottiene il primo successo in carriera in coppa del mondo precedendo di 10 centesimi Marta Bassino e di 14 centesimi Federica Brignone, di nuovo sul podio dopo il secondo posto di ieri. Quarta piazza per Mikaela Shiffrin. Domenica 26 è in ...