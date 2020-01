Il film "J'accuse" di Polanski guida le nomination dei César 2020

Parigi, 29 gen. (askanews) - Il nuovo film di Roman Polanski "L'Ufficiale e la spia" (J'accuse) è in cima alle nomination per i premi César, gli Oscar del cinema francese. L'attrice francese Florence Foresti, madrina della 45esima cerimonia dei César ha annunciato: "12 nomination per 'J'accuse', 11 per 'La Belle Époque', 11 per 'Les Misérables', 10 per 'Ritratto della giovane in fiamme', 8 per ...