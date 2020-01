(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 gennaio 2020 Libia, Gentiloni: "Sophia riparta, non vedo risvolti negativi" "Io penso che, naturalmente verificando le condizioni con i Paesi interessati, in un momento come questo avere in mare una missione navale europea penso abbia solo dei risvolti positivi e non vedo quali possano essere quelli negativi”. Così il Commissario agli Affari economici e monetari dell’Ue, Paolo Gentiloni, arrivando alla riunione dell’Eurogruppo a Bruxelles. Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev