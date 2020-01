(Agenzia Vista) Strasburgo, 14 gennaio 2020 Ex-Ilva, Gentiloni: "Fondo transizione ambientale aiuterà crisi aziendale" "Credo che aiuterà sulla crisi dell’Ilva non solo la disponibilità, come è stato detto di far leva su questo fondo della transizione ambientale che oggi abbiamo istituito, ma anche la possibilità, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, di modificare alcune regole per gli aiuti pubblici, e per ora comunque di interpretarle nel modo più flessibile possibile, che è una delle condizioni perché le difficoltà dell’Ilva vengano risolte. Non è solo una questione di contributo finanziario che può venire dall’Ue ma anche una questione di regole diverse di aiuti di Stato che discuteremo nelle prossime settimane ma che sicuramente è altrettanto importante per far fronte a fare fronte a crisi industriali come quelle dell’Ilva.” Così il Commissario per gli Affari Economici e Monetari dell’Ue, Paolo Gentiloni, a margine della presentazione del Fondo della Transizione Giusta del Green deal europeo a Strasburgo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev