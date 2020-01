(Agenzia Vista) Contigliano, 13 gennaio 2020 Sardine, Zingaretti: "Non ascoltate cose che mi mettono in bocca, non voglio annettere nessuno" "Sardine? Non ascoltate cose che mi mettono in bocca, non voglio annettere nessuno". Così il Segretario del PD Nicola Zingaretti, intervenuto a margine di 'Oggi per un domani', la due giorni del Partito Democratico che si riunisce in seminario nell'Abbazia di San Pastore a Contigliano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it