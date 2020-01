(Agenzia Vista) Villa Verucchio, 11 gennaio 2020 Salvini: "Sarò in piazza a Bibbiano, chi ha sbagliato finisca in galera" "Sarò in piazza a Bibbiano, chi ha sbagliato finisca in galera". Così il leader della Lega Matteo Salvini, intervenuto durante un comizio a Villa Verucchio. /courtesy Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it