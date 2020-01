(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2020 Prescrizione, Faraone: "Tolto totem ma proposta Conte non sufficiente" Il capogruppo di Italia viva al Senato, Davide Faraone, al termine del vertice di maggioranza sulla Giustizia: "E' stato tolto il totem della prescrizione ma quanto ha proposto il premier non è sufficiente. Valuteremo in un prossimo incontro perché questo non è stato risolutivo bisogna vedere nel merito la proposta fatta da Conte" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev