(Agenzia Vista) Roma, 08 gennaio 2020 Campidoglio, Raggi: "Intesa con Protezione Civile e Regione per un piano straordinario sugli alberi" È stato firmato questa mattina il Protocollo d’Intesa tra Roma Capitale, Dipartimento della Protezione Civile e Commissario Delegato, nella figura del direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile del Lazio. Il documento definisce ruoli e modalità di un lavoro sinergico volto a definire un nuovo modello operativo per mitigare gli effetti e prevenire i rischi causati da cambiamenti climatici ed eventi metereologici eccezionali. Fenomeni sempre più frequenti che impongono l’adozione di un piano straordinario per mettere in sicurezza il patrimonio arboreo cittadino colpito da 30 eventi atmosferici estremi negli ultimi 7 anni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev