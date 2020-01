(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 06 gennaio 2020 Papa Francesco: "Esperienza cristiana non blocca ma libera e ci mette in cammino" Papa Francesco durante l'Angelus in Piazza San Pietro: "Dopo che abbiamo incontrato o ritrovato il Signore in queste feste natalizie, non possiamo più percorrere le stesse strade di prima. Ogni esperienza di incontro con Gesù ci induce a intraprendere vie diverse, perché da Lui proviene una forza buona che risana il cuore e ci distacca dal male. C'è una dinamica sapiente tra continuità e novità: si ritorna al proprio paese, ma per un'altra via" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev