(Agenzia Vista) Liguria, 17 dicembre 2019 Ponte per Genova, Bucci: "Un mese di ritardo, difficile averlo ad aprile" "Avevamo circa 4 settimane di ritardo ma stiamo lavorando per recuperare". Lo dice il sindaco e commissario per la ricostruzione del viadotto Polcevera, Marco Bucci, a margine di una conferenza stampa a Genova, a proposito dei tempi per riavere il ponte / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev