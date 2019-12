(Agenzia Vista) Liguria, 17 dicembre 2019 Regionali 2020, Toti: "Scajola in corsa contro di me? Non credo" "Chiunque si può candidare, siamo in democrazia. Non conto di correre da solo: sarebbe francamente anche imbarazzante da un certo punto di vista. Non credo che queste siano le intenzioni di Claudio Scajola, in base agli ultimi colloqui che ho avuto con lui. Ma se se la sentisse, nulla da dire". Giovanni Toti, governatore ligure in corsa per il secondo mandato, liquida così l'indiscrezione di stampa secondo cui l'ex ministro e sindaco di Imperia, Claudio Scajola, avrebbe intenzione di creare una lista autonoma alle prossime regionali / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev