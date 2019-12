(Agenzia Vista) Liguria, 17 dicembre 2019 Il sindaco di Genova spiega ai giornalisti come si mangia la focaccia per gustarla bene Il sindaco di Genova, Marco Bucci, è arrivato in Sala Trasparenza con una focaccia genovese in mano poco prima di una conferenza stampa a Genova. Il primo cittadino ne ha approfittato per spiegare ai giornalisti 'foresti' come si deve mangiare la focaccia per gustarla al meglio / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev