(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2019 Salvini: "Manovra scontenta tutti. Non sosteniamo nessun Governo dopo questo si va al voto" Il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti in sala stampa al Senato: "A me piacerebbe un governo che ascolta il paese. Questa manovra scontenta tutti. Sono sul piede di guerra tutti. Loro litigano su tutto. Più che mettersi a disposizione noi che possiamo fare? Ovviamente io non penso a nessun governo. Noi non sosterremo nessun governo con Renzi, Di Maio e Zingaretti. Noi vogliamo solo avanzare delle proposte. L'unico governo possibile dopo questo lo decidono gli italiani. Non penso neanche lontanamente a un governo che non passi per il voto degli italiani. Ma quanto meno ascoltino" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev