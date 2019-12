(Agenzia Vista) Cosenza, 14 dicembre 2019 Banca popolare di Bari, Meloni: "Vergogna del sistema, ora si salvino i risparmiatori" Giorgia Meloni a Cosenza per dare il via alla campagna elettorale di FdI per le regionali. Ecco un estratto del suo intervento: "Le nostre liste per le elezioni regionali già pronte, in attesa di trovare un accordo sulla candidatura alla presidenza. E a Reggio proporremo un nostro candidato sindaco". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev