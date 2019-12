(Agenzia Vista) Milano, 14 dicembre 2019 No tax day, Salvini: "Una volta il successo era premiato, ora massacrato dalle tasse" Il leader della Lega alla Camera di Commercio di Milano per il No tax day. Ecco le sue parole: "Ormai avere libera iniziativa e avere successo è una colpa. Sono cresciuto in un paese in cui se i nostri genitori avevano successo, venivano premiato. Ora invece chi ha successo va massacrato, tassato o arrestato a seconda dei casi" Fonte Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev