Siria, Trump: "Tradimento? I Curdi non ci aiutarono in Normandia" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Washington, 10 ottobre 2019 Siria, Trump: "Tradimento? I Curdi non ci aiutarono in Normandia" "I Curdi combattono per la loro terra e , come qualcuno ha scritto in un articolo molto potente, i Curdi non ci hanno aiutato durante la Seconda Guerra Mondiale, non ci hanno aiutato in Normandia, per esempio. Ma sono lì per aiutarci con la loro terra e questa è una cosa diversa. Abbiamo speso enormi somme per aiutare i Curdi in termini di munizioni, armi, denaro, retribuzione. Ciò detto, ci piacciono i Curdi.” Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, risponde alle domande dei giornalisti a margine della firma dell’ ordine esecutivo su "Transparency in Federal Guidance and Enforcement". Fonte: White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev