Domeniche gratis nei musei, Franceschini: "La cultura dev'essere per tutti"

Parkour tra i sassi di Matera per la Red Bull Art of Motion

(Agenzia Vista) Matera, 06 ottobre 2019 Parkour tra i sassi di Matera per la Red Bull Art of Motion Sono iniziate le competizioni di Red Bull Art of Motion. Per la prima volta in Italia, nei Sassi di Matera. _Courtesy Trmtv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev