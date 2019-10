Question time, Rampelli corregge testo Rai su trasmissione: "Si parli in italiano"

Franceschini: cultura sia centrale in scelte strategiche Paese

Roma, 2 ott. (askanews) - "Investire in cultura deve essere un priorità per il nostro Paese": lo ha detto il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, in audizione alle Commissioni riunite Cultura di Camera e Senato, sulle linee programmatiche del suo dicastero. "Penso che una delle grandi sfide, sulle quali da tempo tutte le forze politiche hanno provato a lavorare, sia quella di far ...