(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2019 Fondi russi, Salvini: "Non è roba seria". E ironizza: "Ho appena nascosto in giardino 30mln" Il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa al Senato per la presentazione di un progetto di legge del gruppo Lega al Senato, a prima firma del senatore Gianfranco Rufa, che prevede di estendere la possibilità di versare il cinque per mille alle forze dell'Ordine. Così Salvini a margine: "Non c'è un dollaro, una lira, un fiorino, un rublo. Io non ho mai visto o chiesto niente e nessuno della Lega ha visto o chiesto niente. Possono fare e pubblicare tutti i disegnini che vogliono. Aspettiamo che chiuda l'inchiesta che va avanti da un anno. Parliamo di cose serie, questa non è una cosa seria". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev