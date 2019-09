Greta e Trump come Davide e Golia, la nuova opera di TvBoy a Barcellona

(Agenzia Vista) Barcellona, 28 settembre 2019 Greta e Trump come Davide e Golia nella nuova opera di TvBoy a Barcellona In occasione del Global Climate Strike a Barcellona, l'artista TvBoy ha voluto ritrarre Greta Thunberg e Donald Trump. L'opera sul Paseo de Gracia e intitolata 'Davide e Golia' vede la giovane attivista con un cartello con la scritta: "Non sei mai troppo piccolo per cambiare il mondo"; il presidente Usa ne ha invece uno con scritto "Non sei mai troppo grande per cambiare la tua mente" / fonte Instagram TvBoy Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev