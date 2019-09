(Agenzia Vista) Roma, 28 settembre 2019 Vista, la Settimana in 3 minuti - Lunedì 23 settembre. Greta Thunberg all'Onu - Martedì 24 settembre. Brexit Corte Suprema, ambasciatrice inglese Morris: “Aspettiamo decisione Boris Johnson su sentenza” - Mercoledì 25 settembre. Il presidente del Consiglio Conte all'Onu - Giovedì 26 settembre. Impeachment, Trump: “Tutto una bufala” - Venerdì 27 settembre. Fridays for Future, sciopero per il clima in tutta Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev