(Agenzia Vista) Bari, 25 settembre 2019 La quinta tappa del tour Isola della Sostenibilita'... Clima di Cambiamento Si è chiusa con il flash mob in Piazza del Ferrarese a Bari la 5° tappa del tour Isola della Sostenibilità...Clima di Cambiamento! Isola della Sostenibilità è un progetto a carattere Nazionale in cui Enti di ricerca e Aziende e Associazioni virtuose cooperano con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile tra le nuove generazioni. L’obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo sostenibile e sensibilizzare gli studenti sugli effetti dei cambiamenti climatici sull’ambiente, in termini economici e sociali. Due gli appuntamenti che hanno animato la manifestazione: l' incontro in mattinata con esperti di CONFINDUSTRIA, CNR, ENEA, CROCE ROSSA ed il flash mob delle 18, in Piazza del Ferrarese, che vede coinvolti tanti giovani in azione per sensibilizzare la cittadinanza su un tema di forte attualità: il legame tra cambiamenti climatici e flussi migratori. Entrambe le iniziative si inseriscono nell’ambito della Global Action Week (20-27 settembre) che vede mobilitate associazioni e persone in tutto il mondo per ricordare ai governi il loro impegno per la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda di Sviluppo Sostenibile entro il 2030.Il flash mob è organizzato da GCAP Italia, ENGIM e FOCSIV in collaborazione con Isola della Sostenibilità, curato dalla società di comunicazione Jera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev