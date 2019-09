(Agenzia Vista) Roma, 24 settembre 2019 Brexit, ambasciatrice britannica Morris rassicura italiani in GB: "We want you to stay" A poche settimane dalla Brexit e a un anno di distanza dalla prima indagine della SWG sulla percezione del Regno Unito da parte degli italiani, un nuovo studio conferma il forte legame con il paese che ospita circa 700mila connazionali e rivela l'auspicio dei più, che la relazione tra Italia e UK resti forte nei campi più strategici per il nostro futuro. "La partnership tra Regno Unito e Italia continua a crescere. Si conferma l'affinità speciale che lega gli italiani al Regno Unito" ha dichiarato l'ambasciatrice britannica in Italia, Jill Morris, commentando i dati dello studio che sono stati presentati a Villa Wolkonsky da Rado Fonda, direttore di ricerca SGW. "Oltre ogni segnale positivo - ha aggiunto l'ambasciatrice - mi piace sottolineare l'auspicio che gli italiani hanno espresso per il futuro, che la nostra collaborazione bilaterale continui ad essere forte, soprattutto in alcuni tra i settori più strategici per il nostro futuro: ricerca e innovazione, commercio e investimenti, cultura e arte, cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev