Bce, Draghi: "Chi ha spazio bilancio spenda, chi ha debito sia prudente"

Ruggito del Coniglio show: Gelmini-Bernini badanti di Berlusconi

Roma, 23 set. (askanews) - Oggi al Ruggito del Coniglio, in onda dal lunedì al venerdì in diretta su Rai Radio2 dalle 7.45 alle 10.30 con Dose e Presta, Max Paiella ha intonato la canzone dedicata a Maria Stella Gelmini e Anna Maria Bernini, le nuove "badanti" di Silvio Berlusconi, per parafrasare il brano: "gli fanno da badante, e i pomeriggi poi lo fanno giocare a carte, sono due sante. Ed è ...