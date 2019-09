(Agenzia Vista) Roma, 23 settembre 2019 M5s-Pd, Raggi: "Governo segnale, non preclusione a collaborazione" La sindaca di Roma Virginia Raggi, presentando i nuovi assessori che faranno parte della sua squadra: "Siamo molto contenti di come sta andando il governo, è un segnale. Non c'è nessun tipo di preclusione alla collaborazione. Quando si collabora su provvedimenti che sono giusti non c'è colore o differenza politica" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev