(Agenzia Vista) Roma, 21 settembre 2019

Orban in Ungheria abbiamo dovuto usare la forza per fronteggiare i comunisti

Il primo ministro dell'Ungheria Viktor Orban è stato il protagonista della seconda giornata di Atreju all'Isola Tiberina, la kermesse promossa da Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale. Il premier ungherese, accolto calorosamente dai presenti, ha tenuto un piccolo comizio prima di affrontare tematiche di attualità in un'intervista pubblica.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev