(Agenzia Vista) New York 21 settembre 2019 Clima, Greta Thunberg all'Onu: "Noi Giovani uniti e inarrestabili" "Ieri milioni di persone in tutto il mondo, soprattutto giovani, hanno marciato e chiesto vere azioni sul clima. Abbiamo mostrato che siamo uniti, e che noi giovani siamo inarrestabili". Così l'attivista svedese Greta Thunberg dando il via al Youth Climate Summit all'Onu. Fonte: Nazioni Unite Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev