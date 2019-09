(Agenzia Vista) Roma, 21 settembre 2019 Conte patto per un green new deal Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto ad Atreju, la kermesse promossa da Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale. Il premier si è confrontato sul palco con Bruno Vespa dopo esser stato introdotto da Giorgia Meloni e Francesco Lollobrigida. Qualche borbottio in platea ma pochi fischi nei suoi confronti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev