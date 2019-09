(Agenzia Vista) Foggia, 21 settembre 2019 Manovra, Conte: "A lavoro per fermare aumenti dell'Iva, avrebbero impatto dannoso al sud" "A lavoro per fermare aumenti dell'Iva, avrebbero impatto dannoso al sud". Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenuto presso lo stabilimento del Poligrafico e Zecca dello Stato per l'inaugurazione della nuova società Valoridicarta S.p.A., partecipata dal Poligrafico e dalla Banca d'Italia, accreditata recentemente dalla BCE per la produzione di carte speciali di sicurezza. /courtesy Facebook Giuseppe Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev