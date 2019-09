(Agenzia Vista) Milano, 20 settembre 2019 Colori 1 Minuto_Gli amori tormentati dei Preraffaelliti a Palazzo Reale a Milano Sviluppatasi come una confraternita, l'associazione artistica dei Preraffaelliti si sviluppò in Gran Bretagna in epoca vittoriana. La mostra organizzata a Milano, all'interno di Palazzo Reale, ospita alcune tra le opere dei maggiori esponenti del movimento, come John Everett Millais, Dante Gabriel Rossetti, William Hunt e John William Waterhouse. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev